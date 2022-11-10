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Eklenme tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Anıtkabir'de tören düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

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