Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Anıtkabir'de tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Asırlık hayalleri gerçekleştirene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

