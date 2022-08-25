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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 17:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

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