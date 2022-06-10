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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 16:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan görür görmez konvoyu durdurdu! İşte o anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ndeki programa giderken yol üstünde kendisine davetiye gösteren çifti gördü. Erdoğan konvoyunu durdururken cadde üzerinde köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti, oğullarının düğününün davetiyesini verdi.

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