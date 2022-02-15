Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de! İşte görüşmeden kareler

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Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile bir araya geldi. Erdoğan ve Al Maktum, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.