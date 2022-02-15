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Eklenme tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 16:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de! İşte görüşmeden kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.

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