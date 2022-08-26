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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 13:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı.

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