  • $28,1678
  • 29,7881
  • 1817.19
  • 7706.41

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 17:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'ne katıldı! 'Yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük Filistin Mitingi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.