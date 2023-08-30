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Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

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