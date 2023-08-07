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Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 17:03

Çorum'da şap alarmı, 15 köy karantinaya alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.

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