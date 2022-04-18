  • $14,6487
  • 15,8227
  • 938.907
  • 2502.84

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:09

Çöl tozu yurda ulaştı! Bugün ve yarın etkili olması bekleniyor

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün ve yarın Doğu Akdeniz ike Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Türkiye'ye giriş yapan toz bulutları, Akdeniz havzasını da etkisi altına alarak Mersin'e ulaştı, araçların üzerinde oluşan toz tabakası dikkat çekti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.