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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 08:50

Çok sayıda ev tahliye edildi! Denizli Babadağ'daki yangın sürüyor!

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahaleler geceden bu yana 21 saattir devam ediyor.

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