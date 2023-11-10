Cenin katliamı... İşgalci İsrail 18 Filistinliyi daha katletti

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İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 10 Filistinliyi öldürdü, 20'sini yaraladı.

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İşgalci İsrail ordusu, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi. İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de 10 Filistinliyi öldürdüğü, 20'sini yaraladığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da "Cenin'de kendilerine ait ambulansın hedef alındığı, bir sağlık görevlisinin gerçek mermiyle sırtından yaralandığı" ifade edildi.

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AA muhabirine konuşan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun saldırılarda silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını aktardı.

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