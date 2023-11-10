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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 01:07

Cenin katliamı... İşgalci İsrail 18 Filistinliyi daha katletti

İşgalci İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 10 Filistinliyi şehit etti.

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