Cenin katliamı... İşgalci İsrail 18 Filistinliyi daha katletti

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 10 Filistinliyi öldürdü, 20'sini yaraladı.
İşgalci İsrail ordusu, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi. İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de 10 Filistinliyi öldürdüğü, 20'sini yaraladığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da "Cenin'de kendilerine ait ambulansın hedef alındığı, bir sağlık görevlisinin gerçek mermiyle sırtından yaralandığı" ifade edildi.
AA muhabirine konuşan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun saldırılarda silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını aktardı.