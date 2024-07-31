Cehennem Deresi Kanyonu! Artık seyir terasıyla anılacak

Özek, projenin turizme, ekonomik ve sosyal hayata büyük canlılık sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Proje alanımız 4 plandan oluşmaktadır. Birincisi cam teras, betonarme ve çelikten oluşuyor. Döşemesi ise 3 katlı damperli lamine camdan ibaret. Projemiz 32,5 metre genişliğinde, uçurum genişliği ise 12,5 metre. Döşeme alanı ise 365 metrekaredir. İkinci bölüm yürüyüş alanı ve kemerin olduğu alan. Burası amfi, çocuk oyun parkları ve peyzaj alanlarından oluşuyor. Üçüncü bölüm ise sistem binasının olduğu bölüm. Burada 3 katlı binamız olacak ve burası yaklaşık 1085 metrekare olacak. Burası restoran ve kafe ile makam odalarından oluşacak. Son bölümümüz ise tamamen vatandaşların hizmetine sunulacak alışverişe açılan yerler, seyyar restoranlar ve yeme içme alanlarından oluşacak. Türkiye'nin en büyük seyir cam teraslarından biri. Yıllardır gelinemeyen ve görülemeyen alanların turizme kazandırılmasıyla burası cazibe merkezi olacak. Akın akın insanların buraya geleceğini öngörmekteyiz."