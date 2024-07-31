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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 12:51

Cehennem Deresi Kanyonu! Artık seyir terasıyla anılacak

Şırnak'ta hayata geçirilen proje kapsamında terörden arındırılan 'Cehennem Deresi' bölgesinde yapımına başlanan cam seyir terasın, tamamlandığında kentin turizmine ivme kazandırması hedefleniyor.