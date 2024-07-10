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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:21

Çanakkale'ye gidemeyenler için Çanakkale Hakkari'ye getirildi

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkları ve yaşananları anlatmak amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müze, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.