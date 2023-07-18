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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 09:43

Çanakkale'deki orman yangınına 37 saattir müdahale sürüyor! Gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Çanakkale'de 37 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi.

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