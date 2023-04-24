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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 16:25

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yıl dönümü! İşte arşivden çıkan fotoğraflar

Çanakkale Kara Savaşları, aradan 108. yıl yıl geçmesine rağmen günümüz dünyasına ışık tutmaya devam ediyor. İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni savaş dışında bırakmak istemeleri sebebiyle cereyan 'Çanakkale savaşları, İngiltere ve Fransa'ya ait gemilerden oluşan bir donanmanın 19 Şubat 1915'te boğaza büyük bir saldırı düzenlemesiyle başladı.

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