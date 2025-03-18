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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Mart 2025 Salı 11:03 |

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü! TSK arşivinden çıkan tarihi fotoğraflar

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında, arşivlerden çıkan fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

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