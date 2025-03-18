Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü! TSK arşivinden çıkan tarihi fotoğraflar

<p>Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü. </p><br><p>Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 110 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın yıl dönümü, Türkiye'nin dört yanında kutlanacak. </p><br><p>Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu. </p><br><p>490.000'e yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300.000'den fazla zayiat verdi.</p><br><p>Buna karşılık Osmanlı tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken zayii oldu. </p><br><p>Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi. </p><br><p>İşte TSK arşivinde yer alan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar... </p><br>