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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 15:19

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan kargo gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'RISE1905' isimli genel kargo gemisi, dümen arızası yaptı. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülen gemi, alanda demir attı.

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