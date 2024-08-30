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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:52

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü... Devlet erkanı Anıtkabir'de!

Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.