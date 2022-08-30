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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 09:39

Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları! Genelkurmay arşivinden çıkan muhteşem kareler

Genelkurmay Başkanlığı arşivinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin az bilinen fotoğraflar...

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