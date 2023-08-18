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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 10:09

Büyük İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntüler! 'Birimiz uyurken birimiz nöbet tutuyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda “yeniledik” dediği Büyük İstanbul Otogarı'nda ortaya çıkan görüntüler şoke etti.

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