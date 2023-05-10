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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:09

Bursa'daki Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak! 2 bin 36 metre uzunlukta

Bursa'nın Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayan yolda ulaşımı kolaylaştıracak 2 bin 36 metrelik Doğancı Barajı Tüneli'nin yıl sonunda açılması planlanıyor.

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