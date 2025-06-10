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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2025 Salı 15:12 |

Burası Maldivler değil Türkiye... Görenleri hayran bırakıyor

Adıyaman'ın adacıkları 'Maldivler'i andırıyor. Maldivler'i andıran bölge, doğa tutkunu fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

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