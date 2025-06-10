Burası Maldivler değil Türkiye... Görenleri hayran bırakıyor

<p>Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükselti ve adacıklar adeta "Maldivler"i andırıyor.</p><br><p>Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.</p><br><p>Havadan görüntülenen bölge, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla adeta görsel şölen oluşturuyor.</p><br><p>Maldivler'i andıran bölge, doğa tutkunu fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.</p><br><p>Oluşan adacıklar görenleri ise hayran bırakıyor. </p><br><p>Drone ile görüntülenen adacıkların şekilleri de dikkat çekiyor. </p><br><p>Suyun berraklığı tabanın görünmesini sağlıyor.</p><br>