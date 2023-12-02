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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 09:27

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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