  • $28,8065
  • 31,5937
  • 1844.34
  • 7992

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 09:18

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı! Bakım ve onarım çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 08.00-22.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.