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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:01

Bodrum açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken 39 düzensiz göçmen yakalandı.

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