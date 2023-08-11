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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:23

Bıyıkali Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.

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