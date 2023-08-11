Bıyıkali Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü

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Kışın kar yağışının olmamasının su kaynaklarını etkilediğini ifade eden Önbey, "Bu sene yağmur çok az olduğu için sular iyice çekildi. Yazın da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması su seviyelerini düşürdü. Gölette su kullanan üreticiler bu yıl ikinci ürünü ekmediler. Normalde çiftçiler sulama olduğu için bir ürün daha ekiyordu. Su seviyesi iyice düştüğü için sulama yapılmasına müsaade etmiyoruz. Herkesin suya sahip çıkması tasarruflu kullanması gerekiyor." dedi.