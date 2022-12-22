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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:48

Bitlis Çayı Viyadüğü ulaşıma açıldı! Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003'te başlattıkları kara yolu hamlesi ile özellikle kara yolu ulaşım ağının gücüne güç kattıklarını belirterek, 'Artan taşıt sayısına, artan taşıt hareketliliğine rağmen trafik yoğunluğunu azalttık, kaza oranını yüzde 82 azalttık. Her yıl 13 bini aşkın vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtarıyoruz.' dedi.

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