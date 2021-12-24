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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 16:23

Beşiktaş kazılar sırasında bulundu! 5 bin 500 öncesine ait

Beşiktaş'taki kazılarda 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu.

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