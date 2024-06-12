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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 16:48

Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde özel tedbir

Bolu'da Anadolu Otoyolu geçişinde 9 günlük bayram tatili öncesinde denetimler artırıldı. Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki yol güzergahı kameralarla 24 saat izlenecek.

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