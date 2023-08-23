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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:06

Baykar'dan deprem bölgesinde toplu konut atağı! Bir yıl içinde tamamlanacak

Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzede vatandaşlar için yapımına Baykar Toplu Konutlarında çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin teknoloji devi Baykar tarafından depremzede vatandaşlar için konut hamlesi geldi. Baykar tarafından yapılan açıklamada; 15 bloklu konut 303 konut yapılacağı, TOKİ tarafından kontrolü yapılan ve tünel kalıp sistemiyle başlanan inşaat projesi bir yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

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