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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 13:54

Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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