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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 17:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı! '2021 yılında neler mi yaptık?'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden bir dizi önemli paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, 2021 yılı boyunca Türkiye'de gerçekleştirilen icraatleri sıraladı. Erdoğan, hayata geçirilen projeler ve çalışmaları 'Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…' sözleriyle tek tek paylaştı. İşte haberin detayları...

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