Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı! '2021 yılında neler mi yaptık?'

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlara "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık... İsterseniz şöyle bir özet geçelim..." sözleriyle başladı ve şu ifadeleri kullanarak madde madde proje ve icraatleri sıraladı:

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İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar TL destek sağladık.

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Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı.

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6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Devletimizin şefkat elini onların üzerinden hiç eksik etmeyeceğiz...

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Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük.

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İhtiyaç sahibi hanelerimize 1,8 milyar TL yakacak ve 2,3 milyar TL elektrik tüketimi desteği sağladık.

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Aile Sosyal Destek Programı ile 858 bin 558 haneye ulaştık.



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7 bin 111 engelli vatandaşımıza bakım hizmeti sağladık.

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Çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 227 evladımıza hizmet verdik.

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60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık, evlatlarımızın hizmetine sunduk...

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Toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirlerimize, spor kulüplerimize kazandırdık.

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Formula 1'in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptık.

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"Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye" perspektifimizi ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planımızı milletimizle paylaştık.

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5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.

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Hukuk mahkemelerinde internet üzerinden duruşmalara katılabilmeyi mümkün hale getiren e-duruşma sistemini 81 ilimizin tamamında uygulamaya başladık.

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Emniyet birimlerimize bağlı insansız hava araçlarımız toplamda 43 bin 857 saat uçuş gerçekleştirdi.

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Kahraman güvenlik güçlerimiz 181 terör eylemini engelledi. Engellenen eylemler sonucu yüz binlerce mühimmat da ele geçirildi.

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Terörle mücadelemize güçlü, kararlı ve etkin bir biçimde devam ettik. Bin 542 mağara ve sığınağı ele geçirdik.

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Yurt içindeki terörist sayısını 156'nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

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Terörle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz şekilde sürdürdük. 2 bin 700'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik.

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Ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan savunma sanayii alanında %20'lerden devraldığımız yerlilik ve millîlik oranını %80'e ulaştırdık.

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Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile Aksungur SİHA'yı envanterimize dâhil ettik. Bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olduk.

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Savunma sanayiinde gelecek yüzyılın teknolojilerini hedefine koyan Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan HİSAR A+ ve HİSAR O+ Hava Savunma Sistemleri'ni göreve hazır hâle getirdik.

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Atmaca gemisavar füzelerimiz gerçekleştirilen son testleri de başarıyla geçerek kullanıma hazır hâle geldi.

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MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'ni denize indirdik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.

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İlk silahlı insansız deniz aracımız ULAQ'ın seri üretimine başladık.

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Basit usulde vergilendirilen 835 bin esnafımızın kazancına vergi muafiyeti getirdik.

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Stratejik bir sektör olarak gördüğümüz tarıma her türlü desteği vermeye devam ettik. Tarımsal destekleme ödemelerinde gelir vergisini kaldırdık.

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Vatandaşımızın küresel enerji krizinden en az şekilde etkilenmesini temin için gereken her adımı attık. Doğal gaz maliyetinin 4'te 3'ünü, elektrik maliyetinin yarısını karşıladık.

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Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. 2021'in ilk 11 ayında 203,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022'de inşallah çok daha yüksek rakamları göreceğiz.

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Salgından etkilenen esnaf ve sanatkârlarımız ile ticari işletmelerimize 9,1 milyar TL destek sağladık.

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Ülkemizde atık yönetimini etkin bir biçimde sağlamak amacıyla Türkiye Çevre Ajansı'nı kurduk.

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54 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdik. Böylece %13 olan geri kazanım oranımızı %22,4'e yükselttik.

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Denizlerimizi 11 bin metreküp müsilajdan temizledik. Marmara Denizi'ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik ve 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırladık.

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Ücretli poşet uygulamasıyla 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. Bu sayede plastik ham madde ithalini önleyerek yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağladık.

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Denizlerimizden 38 bin 300 ton çöp topladık. Ayrıca denizlerimizin kirlilik ve kalite durumunu 423 istasyonda takibe aldık.

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43 millet bahçesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yapımı süren 293 millet bahçemizi de hızla tamamlayacağız.

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Doğa harikalarımızdan biri olan Salda Gölü'nde korunan alan miktarını 7 kat artırdık. Ayrıca Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için çalışmalara başladık.

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Mesleki Eğitimde 1.000 Okul projesini hayata geçirdik, 50 Araştırma Geliştirme Merkezi'ni öğrencilerimizin istifadesine sunduk.

