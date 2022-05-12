  • $15,4024
  • 16,1186
  • 912.261
  • 2385.94

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 17:13

Başkan Erdoğan tek tek paylaştı! “Spor aşkı engel tanımaz”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleşen “Spor aşkı engel tanımaz” projesinin tanıtımı sonrasında Başkan Erdoğan, 81 ile gönderilmek üzere 27 bin 259 adet spor malzemelerini dağıtacak tırların yola çıkışına işaret verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden konuyla ilgili bir dizi önemli paylaşımda bulundu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.