Başkan Erdoğan tek tek paylaştı! “Spor aşkı engel tanımaz”

"Spor aşkı engel tanımaz" diyerek 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engel gruplarının kullanımına uygun 27 bin 259 spor malzemesi gönderdik.
Engelli kardeşlerimizin bu imkânları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum.
Sağlık problemi nedeniyle okula gidemeyen çocuklarımız için evleri, hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz.
Ülke genelinde toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz.
Engelli evlatlarımızdan 993'üne hastane sınıflarında, 10 bin 552'sine de evde eğitim imkânı sağlıyoruz.
81 ilde 10 bin destek eğitim odası yapımı için çalışmalarımız devam ediyor.