Başkan Erdoğan tek tek paylaştı! “Spor aşkı engel tanımaz”

Engelli kardeşlerimizin bu imkânları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum.

Ülke genelinde toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz.

81 ilde 10 bin destek eğitim odası yapımı için çalışmalarımız devam ediyor.

Engelli evlatlarımızdan 993'üne hastane sınıflarında, 10 bin 552'sine de evde eğitim imkânı sağlıyoruz.

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Geçmişte yıllık 159 bin lirayı ancak bulan yardımların miktarı, 2021 senesinde 1.101 engelli spor kulübüne 6,5 milyon lira seviyesine çıktı.





Tüm destek ve teşviklerin meyvesini sadece madalya sayısında değil, aynı zamanda sporcu sayısında da toplamayı başardık.

