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Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:06

Başkan Erdoğan madde madde açıkladı! Sağlık sektöründe yeni düzenleme!

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu. Sağlıkta yeni düzenlemenin detaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılacağını ve bu iyileştirmenin emeklilere de yansıyacağını duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın resmi twitter hesabından paylaşılan açıklamalar

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