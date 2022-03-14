Başkan Erdoğan madde madde açıkladı! Sağlık sektöründe yeni düzenleme!

İlk müjdemiz yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati şekilde çözecek bir düzenlemeyle ilgilidir.
İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz.
Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarda önemli iyileştirmeler sağlıyoruz.
Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmenin emekliliklere de yansıyacak olmasıdır.
Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir.
Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizedir...
Bu düzenlemelerin ilmiyle, ameliyle, gayretleriyle insanlığa hizmet eden hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.