Başkan Erdoğan madde madde açıkladı! Sağlık sektöründe yeni düzenleme!

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İlk müjdemiz yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati şekilde çözecek bir düzenlemeyle ilgilidir.

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İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz.

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Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarda önemli iyileştirmeler sağlıyoruz.

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Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmenin emekliliklere de yansıyacak olmasıdır.

Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir.