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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:43

Bartın'da maden ocağında patlama! Olay yerinden kareler

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmaları sürüyor.

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