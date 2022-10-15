Bartın'da maden ocağında patlama! Olay yerinden kareler

Aktarılan son bilgilere göre; patlamada 28 işçi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 11 işçi tedavi altında. Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Maden ocağında meydana gelen patlamanın sebebi araştırılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili 4 müfettiş görevlendirdi.
Patlamanın olduğu saatlerden bu yana ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.
Günün ağarlamasıyla bölgeden yeni görüntüler de geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez patlamanın grizu kaynaklı olduğunu açıkladı.
Bakan Dönmez, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" dedi.