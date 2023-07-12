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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:32

Bartın Irmağı'nın aktığı kesimde denizin rengi değişti! Temizlik çalışması başlatıldı

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sel sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

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