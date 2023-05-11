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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 17:15

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde geri sayım başladı! Yarın ibadete açılacak

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden esinlenilerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi yarın ibadete açılacak.

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