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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:32

Barajlardaki doluluk oranı 14 günde yüzde 5 düştü! İstanbulluları korkutan veri

Aşırı sıcakların etkisi altındaki İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,42'ye geriledi. İstanbul barajları, geçen yıla göre daha dolu olsa da önceki 8 yılın ortalama değerlerinin altında kaldı. Barajlardaki doluluk oranı, aşırı sıcakların da etkisiyle son 14 günde ortalama yüzde 5 düştü. Barajların yağış takviyesi almaması durumunda doluluk oranındaki düşüşün daha da hızlanacağı öngörülüyor.