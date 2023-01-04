Baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü! İstanbulluları korkutan görüntü

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İstanbul'daki barajlar alarm verirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki su seviyesindeki düşüş sürüyor.

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İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. İstanbul'da geçen yıl yüzde 48,5 olarak ölçülen su seviyesi bu yıl yüzde 32,42 olarak ölçülürken su seviyesinde yaklaşık yüzde 16'lık bir düşüş yaşandı.

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Yıllara göre yapılan karşılaştırmada ise en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 83,17 olarak ölçülürken 4 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 32,42 ölçülerek 2019 yılından bu yana baraj doluluk seviyesinde yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

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ALİBEY BARAJI ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinde gerilemenin yaşandığı görülürken Alibey barajında da düşüş olduğu belirlendi.

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Geçen yıl yüzde 27,89 olarak ölçülen su seviyesi 4 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 18,61 olarak ölçüldü. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığı belirlendi.