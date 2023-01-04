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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 14:07

Baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü! İstanbulluları korkutan görüntü

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. Doluluk oranının yüzde 18,61'e düştüğü Alibey Barajı'nda bazı bölgelerde suyun çekilmesiyle bölge tamamen kurudu.

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