Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı! İşte ilk fotoğraflar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olduğunu söylediği yeni pasaportun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camisi bulunuyor.