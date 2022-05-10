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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 13:35

Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı! İşte ilk fotoğraflar

Kabine toplantısı kararlarından biri olan yerli ve milli pasaportun kısa sürede hizmete sunulacağı açıklandı. Üretimi için altyapının kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak' dedi.

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