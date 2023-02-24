Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! Deprem bölgesine kaç konut yapılacak?

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Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu.

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Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardım giderken hasar tespit çalışmalarında da sona geliniyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı.

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GAZİANTEP İLİ KONUT ALANLARI 70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı:

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"Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."

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ADIYAMAN İLİ KONUT ALANLARI CUMHURİYET TARİHİ'NİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİ

İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını aktaran Kurum, şöyle konuştu: "Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz.

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Bu kapsamda biliyorsunuz; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık.

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Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."

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KAHRAMANMARAŞ İLİ KONUT ALANLARI 270 BİN KONUTUN İNŞASINA EŞ ZAMANLI BAŞLANACAK

Bakan Kurum, 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

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"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize vermiş olduğu, bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara yerleştirme sözümüzü tutma anlayışını kararlı şekilde yürüteceğiz.



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HATAY İLİ KONUT ALANLARI

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MALATYA İLİ KONUT ALANLARI

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OSMANİYE İLİ KONUT ALANLARI

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1999 ÖNCE İNŞA EDİLEN HASARLI VE YIKIK YAPILAR

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ADANA-ÇUKUROVA

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ADIYAMAN MERKEZ-ÖRENLİ

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ADIYAMAN GÖLBAŞI

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ADIYAMAN BESNİ-ESKİKÖY

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ADIYAMAN- MERKEZ/İNDERE

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ADIYAMAN KAHTA-ERİKDERE

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ADIYAMAN TUT

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GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL-ŞAHİNBEY

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GAZİANTEP-İSLAHİYE



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GAZİANTEP-NURDAĞI



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HATAY-İSKENDERUN



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HATAY-ANTAKYA

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HATAY-KIRIKHAN



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KAHRAMANMARAŞ DURKADİROĞLU AĞYAR MAHALLESİ



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KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU



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MALATYA- BATTALGAZİ-YEŞİLYURT



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OSMANİYE-MERKEZ



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ELAZIĞ-MERKEZ



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KİLİS-MERKEZ-DEVECİLER MAHALLESİ

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