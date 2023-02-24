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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 09:43

Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! Deprem bölgesine kaç konut yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı. İşte, TOKİ deprem konutları Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa için merak edilenler, ilçe ilçe konutların yapılacağı yerler ve örnek köy evi-afet konutları…

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