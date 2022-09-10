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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 09:32

Bakanı Vahit Kirişci Kapadokya'da yerli balon ile uçtu! işte o anlar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de üretilen yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükseldi.

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