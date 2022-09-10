Bakanı Vahit Kirişci Kapadokya'da yerli balon ile uçtu! işte o anlar

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Kirişci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:





"Bu bölgenin belki de en önemli yeri çeşitliliği bu balonlar sayesinde sağlamış olması. Bence çok kıymetli bir şey. İşte gastronomi diyoruz, bu tür uçuşlar diyoruz. Aynı zamanda bölgede hakim olan çömlek işleri, bunlar da gelen turistlerin, yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken bir konu. Yani bu yönü itibarıyla da belki daha da çeşitlendirmek lazım. Dünkü festival (50. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali) mesela o manada bu bölgeye bir hareketlilik sağlıyor. Bunların sayısını artırmak lazım ve böylelikle de gelen turistin zamanını daha güzel, daha etkili bir şekilde geçirmesini temin etmek gerekir diye düşünüyorum."