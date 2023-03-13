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Eklenme tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 15:53

Bakan Varank'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreni Fatih Camisi'nde düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, son yolculuğuna uğurlandı.

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