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Eklenme tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 15:06

Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta! Esnafın sorunlarını dinledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

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