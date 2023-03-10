Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta! Esnafın sorunlarını dinledi

Bakan Varank, kentteki ziyaretleri kapsamında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve beraberindeki akademisyenlerden oluşan heyetle Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'ne geldi.

Depremde hasar gören tekstil fabrikalarının üretim alanları ve depolarında incelemede bulunan Varank, işletmelerin sahiplerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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İnceleme heyetindeki akademisyenlerden hasarlı yapıların güçlendirmesiyle ilgili bilgi alan Varank, işletmelerin en kısa sürede yeniden faaliyete başlaması için harekete geçileceğini dile getirdi.