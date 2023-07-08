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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 16:02

Bakan Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli tamamlandığında, vatandaşların zorlu kış şartlarına maruz kalmayacağını belirterek, 'Projenin tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak.' ifadesini kullandı.

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