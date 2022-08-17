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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:32

Bakan Soylu paylaştı! Daha önce hiç böyle görmediniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Munzur Dağları'nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

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