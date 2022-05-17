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Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 13:35

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Atatürk Havalimanı yıkılmıyor, aksine Atatürk Havalimanı milletimize armağan ediliyor. Atatürk Havalimanı inşa ve ihya ediliyor.' dedi.

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