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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Mart 2023 Salı 13:06

Bakan Kurum paylaştı! Malatya'da yapımı süren geçici iş yerleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin normale dönmesi amacıyla bölge esnafı için geçici iş yeri hazırladıklarını bildirdi.

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