Bakan Kurum paylaştı! Malatya'da yapımı süren geçici iş yerleri

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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 ilimizin normale dönmesi, şehrin canlanması için ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz." ifadesine yer verdi.

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Paylaşımda, Malatya'da süren geçici iş yerlerinden görüntüler de yer aldı.

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"Bütün altyapıyı hazırlayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerinin yapımına başlandığı bildirildi.

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Açıklamada, geçici iş yerlerinin proje müdürü Barbaros Kosuf'un görüşleri de aktarıldı. Kosuf, "Proje kapsamında öncelikle temellerimizi döküyoruz. Çelik yapıları yaptıktan sonra alt ve üstte çelik saclarla çatıların ve cephelerin montajını yapıyoruz. Pis su, yağmur suyu, elektrik, telekom gibi bütün altyapıyı hazırlayacağız ve hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.