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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 17:20

Bakan Karaismailoğlu, kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı! Yüzde 95'i tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı'nda incelemelerde bulundu.

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