Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile bölgesel güvenlik ve işbirliğini görüştü.

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Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı olarak ilk ziyareti kardeş ülkeye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler de iki ülke arasındaki stratejik ittifakın, dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını kaydetti.