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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 15:46

Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile bölgesel güvenlik ve işbirliğini görüştü.

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