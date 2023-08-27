Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile bölgesel güvenlik ve işbirliğini görüştü.
Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı olarak ilk ziyareti kardeş ülkeye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler de iki ülke arasındaki stratejik ittifakın, dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını kaydetti.
Toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.